Biskopen si velsigning opnar for byggeløyve

Den litt spesielle byggesaka handlar om kyrkjeleg territorium og spesielle omsyn som gjeld i forhold til estetiske kvalitetar på slik grunn.

Kritisk riksantikvar

Då det kom søknad om påbygging og ombygging av eit hus ved Bruvik kyrkje, valte Bjørgvin bispedømmeråd å senda inn klage. Dette fordi huset ligg nærare enn 60 meter frå kyrkja, slik at byggeplanane, etter deira syn, vil påverka området negativt.

Også riksantikvaren har vist seg å vera negativ til planen ved kyrkja han sjølv har listeført som verneverdig.

– Me vurderer det slik at tiltaket medfører endringar i omgjevnadene til Bruvik kyrkjestad, og at utforminga av tilbygget og ombygginga av eksisterande bustadhus blir dominerande i høve til kyrkjestaden, meiner han.

Han kjem med fleire konkrete råd til korleis bygginga kan «dempast» for å bli meir akseptabel.

Dei same innvendingane har kommunalteknisk utval på Osterøy. Dei har gitt følgjande uttale i saka:

«Tiltakshavar blir oppfordra til å gå i dialog med fylkeskonservator, riksantikvar og bispedømmeråd for å finne ei arkitektonisk utforming på tilbygg som som regional styresmakt kan godkjenne».

Sjølv om bispedømmerådet valte å klaga på byggeplanane, er det biskopen som tar endeleg avgjerd. Biskop Halvor Nordhaug har tatt oppgåva på alvor. Det har mellom anna vore gjennomført synfaring på staden.

Forstår familiebehov

Etter synfaringa, møte med byggherre og ei tid i fånyttes dialog med fylkeskommunen for å få råd om godkjenning, har biskopen tatt saka i eiga hand.

Det er levert inn ei alternativ skisse til utforming. Denne skil seg radikalt frå førsteutkastet, sjølv om den etter biskopen sitt syn ikkje er «kostnadsfri» med omsyn til inngrep i området.

– Utforminga er estetisk sett mindre skjemmande enn førsteutkastet, men på kostnad av at kulturminnet lemstova er borte, meiner han.

Likevel har biskopen no valt å godkjent andreutkastet til ombygging. Hovudargumentet er at det har fått ei form som kan aksepterast. Men omsyn til dei som vil byggja er òg tatt med:

– Biskopen ser søkjar sitt behov for eit hus med rom til ein stor familie.

Eitt vilkår bli likevel sett: Blir ombygginga meir omfattande, til dømes i form av terrasse, vil det krevja ny godkjenning frå biskopen.

Då er truleg siste ord i saka sagt, om ikkje andre instansar vel å senda klage på andreutkastet til utbyggar.