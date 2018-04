Ble du lurt?: Starter opp flyrute mellom Arna og Voss

Denne saka er Bygdanytt sin aprilspøk

Boden og sjøflyselskapet Scandinavian Skies har nå bestemt seg for å starte opp flyrute mellom Arna og Voss. De foreløpige stoppestedene er Arna, Vaksdal, Dale og Voss.

– Det er absolutt et marked for dette, mener Boden.

Slår til etter K5-forsinkelse

At byggingen av ny vei og bane mellom Arna og Stanghelle vil ta tid, gjorde at Boden bestemte seg for å satse. Og med kortere reisetid enn toget, tror Boden det vil bli et attraktivt tilbud for pendlerne.

– Rutene vil selvsagt korrespondere med tog- og bussruter. Og utsikten er betraktelig bedre fra luften, smiler han.

Uten stopp anslår Boden at det vil ta knappe 20 minutt å fly fra Arna til Voss.

– En sparer mye tid på å fly. Så er det kjekkere å fly over fjellet enn å kjøre i en mørk tunnel med tog, konkluderer piloten.

Vil satse på Osterøy

Foreløpig er det Arna-Voss og stoppestedene mellom at Boden satser sterkt på, men han ser ikke bort fra at tilbudet kan bli utvidet.

– Med et slikt konsept har jeg mulighet til å satse på turisme, i tillegg til dagpendlerne.

Boden forteller at han har fått med seg at Osterøy reiselivslag ønsker å satse mer på turisme. Det er en satsing han selv ser for seg å kunne bidra til, særlig i fellesferien med mindre pendlere.

– Jeg ønsker å bidra med reiseruter til Osterøy på sommeren, når det er litt dødtid mellom Arna og Voss. Jeg tror turistene vil sette pris på en mer unik reiserute til et allerede unikt destinasjonssted, sier han til Bygdanytt.

Privat

Flyttet til Arna

Det er Boden selv som blir pilot på den kommende flyruten mellom Arna og Voss. Kjøp av leilighet på Arnatveit er allerede i boks, og nå ser han frem til å kunne vise sine nye naboer og de reisende den flotte naturen fra luften.

I flyet er det plass til fire passasjerer.

– Vil det være lønnsomt å starte opp en slik rute?

– Ja, om jeg ikke trodde det, så ville jeg jo ikke startet det opp, ler han.

– Vi kommer til å kjøre svært gode tilbud fra starten av for å friste kundene. Når de ser utsikten fra reisen er jeg overbevist om at de kommer til å bli med videre, tilføyer han.