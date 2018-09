Fredag ettermiddag fikk nødetatene melding om brann i en enebolig i Åsheimsvegen i Indre Arna. Det opplyser Vest politidistrikt på Twitter.

Det skal ikke ha vært åpen ild, men røykutvikling i huset. Det oppsto som følge av et lynnedslag som slo ned i en ruter. To voksne, to barn og en hund var i huset da det skjedde.

– Lynet slo rett ned i ruteren og den eksploderte, mens alle var hjemme og satt ved middagsbordet, de er litt i sjokk, sier underbrannmester Frank Tryti på stedet.

– Det har vært mye krefter i sving, sier Tryti.

Brannvesenet undersøkte huset med røykdykkere.

Sigbjørn Villanger i 110-sentralen i Hordaland opplyser til Bygdanytt at lynet skal ha slått ned i en koblingsboks ute, som gjorde at det smalt i ruteren inne i huset.

– Det var lynnedslag i en koblingsboks ute i gaten, som har kortsluttet strømmen i noen hus. Det var ikke varmgang i huset, men det var kommet røyk fra svidde ledninger, sier Villanger.