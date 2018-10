Onsdag kveld fikk Knut Øyvind Bjerk en ubehagelig opplevelse på veien hjem til Valestrand.

Han ble forbikjørt på Småland, og måtte bremse opp for å unngå kollisjon med møtende bil.

– Jeg ble vel mest sint og forbannet. Jeg hadde nettopp hentet eldste jenta fra trening, og jeg tror hun skvatt litt da jeg måtte tråkke på bremsen, sier Bjerk til Bygdanytt.

– Ingenting på veien å gjøre

Han fanget video av forbikjøringen (se øverst i saken).

Den har Bjerk også sendt til politiet.

– Det er ikke behagelig å få de opplevelsene, særlig ikke når man ser at det kommer møtende biler i mot, sier Bjerk og fortsetter:

– Denne sjåføren har etter mitt syn ingenting på veien å gjøre, slik kjøring trenger vi ikke på Osterøy eller andre plasser.

Han har opplevd flere stygge forbikjøringer tidligere, men denne reagerte han spesielt på.

– Jeg har ikke opplevd noe like alvorlig, men det er ikke lenge siden jeg ble forbikjørt i en sving på Hannisdalen. Også da kom det møtende bil, men det var litt bedre sikt. Dette viser at det er et behov for tilstedeværelse fra politiet på Osterøy.

– Føreretten er ikke en menneskerett

Tjenestestedsleder på Osterøy, Ole Kristoffer Tveiten, har sett videoen av forbikjøringen og reagerer også sterkt på kjøringen.

– Dette er like før en får en front mot front ulykke som kan føre til alvorlig skade eller død, sier Tveiten.

Han understreker at politiet har som målsetting å ikke ha drepte eller skadde i trafikken på Osterøy.

– Førerretten er ikke en menneskerett. Det er et privilegium en får fra staten som staten like lett kan inndra. Hadde politiet vært på stedet hadde denne føreren blitt fotgjenger, slår Tveiten fast.

Han lover at politiet skal trappe opp med kontroller når de kan. Han oppfordrer bilister til å ta det rolig i trafikken.

– Det hviler et stort ansvar på de som fører bil. Samtidig vil jeg minne om at det er mørkt på kveldene og at gående må finne fram refleksene sine. Min favoritt er heldekkende refleksvester.