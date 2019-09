Ny rapport foreslår å fjerne bompengar, ferjebillettar og bilavgifter

I forslaget blir det lagt opp til at kvar enkelt bil må ha ei elektronisk brikke som registrerer kvar tur og tel talet på kilometer bilen køyrer og kvar.

Konsekvensen er ifølgje TØI at bilkøyring på landsbygda blir billegare, medan det blir dyrare å køyre i byane, melder NRK.

– På bygda vil vegprisinga ifølgje forslaget bety ei avgift på rundt 20 øre per kilometer. I byane må vi rekne med at det kostar 4–5 kroner kilometeren i rushtida, seier forskar Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt til NRK.

Forslaget går ut på at bompengar, ferjebillettar og dei aller fleste bilavgiftene skal erstattast av allmenn vegprising.

I forslaget skriv TØI at ei «basiskilometeravgift» på 20 øre ville vere tilstrekkeleg for bensin-, diesel- og elbilar. I rapporten definerer TØI klimagassutslepp, lokal forureining, vegslitasje, støy, trafikkulykker og tidstap på grunn av kø som «ulemper».

I rapporten heiter det at ulempene med bilkøyring i spreiddbygde område er små. I rushtida i byane er ulempa ifølgje TØI 20 gonger så stor som på landsbygda.

– Her er det mykje å vinne på å kutte trafikktoppane og redusere støyen, og dessutan avgrense luftforureininga, særleg på kalde og tørre vinterdagar, står det i rapporten.

Drivstoffutgifter stadig mindre aktuelt

Det er ifølge TØI bred politisk og faglig enighet om at dagens bilavgiftssystem, der drivstoffavgifter inngår som en vesentlig komponent, må revideres etter hvert som en stadig større del av bilparken elektrifiseres.

– Et system med veiprising representerer betydelige tekniske utfordringer. Men kanskje vel så viktig er det å få til en debatt om hvilke prinsipper som bør legges til grunn, sier Fridstrøm.

– Ved å prise alle trafikkulempene på riktig måte får vi veifinansieringen så å si på kjøpet, sier Fridstrøm.

NAF advarer mot å blande sammen bompenger og veiprising, men erkjenner at det er behov for et nytt og mer rettferdig system for dagens avgifter på kjøp, eie og bruk av bil.

– Veiprising bør utredes som et alternativ til disse avgiftene. Det er behov for et mer fremtidsrettet system for bilavgiftene nå når nordmenns bilvaner endrer seg og elbilene kommer for fullt, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF i en melding til NTB,

Fjerne bommene?

I vårt distrikt har vi to bommar:

Ved Blindheim på E16 Arnavegen, på veg inn mot rundkøyringa i Vågsbotn, retning mot Åsane/sentrum

Like ved Bratland Camping på Hardangervegen (Fv 580), retning mot Midtun.

Det har skapt mykje frustrasjon, og var nok utslagsgjevande for at Folkeaksjonen Nei til meir bompengar gjorde eit brakval i Arna.