Fredag kveld var endelig strømmen tilbake hos alle kundene som ble rammet av strømbrudd på Osterøy. Noen måtte være lenge uten strøm etter onsdagens storm.

– Vi vet at det er kunder som har vært uten strøm siden onsdag kveld, og vi er selvfølgelig veldig lei oss for dette, men her har det vært store naturkrefter i sving, sa Jørgen Steffensen, kommunikasjonsrådgiver i BKK til Bygdanytt fredag morgen.

Krevende arbeid

Jarle Hodne i BKK fortalte til Bygdanytt torsdag at de hadde mannskap ute som sto på og jobbet så lenge det var ansvarlig torsdag kveld.

– Det er utfordrende og krevende arbeid. Det er mange trær som ligger over ledninger. Det er vanskelig å si estimert tid når det er så mange feil samtidig. Vi fikser en feil også dukker det opp nye på samme strekning.

Han påpeker at det også er vanskelig å komme til enkelte steder, siden veien er sperret.

– Det fører til at arbeidet tar lengre tid. Vi kan ikke garantere at alle får strømmen tilbake innen torsdag kveld, men vi har mannskapet ute så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig, sier Jarle Hodne.

– Ta vare på hverandre

– Vi har ett mål, og det er å få strømmen tilbake så fort som mulig, samtidig som vi må ta hensyn til sikkerheten for de som arbeider.

Han forteller at folk bør stenge dører og ventiler for å holde varmen inne.

Kommunikasjonsrådgiveren kommer med flere råd til ostringene.

– Hvis folk ser ledninger som ligger på bakken ute må de ikke gå bort til de, men melde fra til oss i BKK. De kan være strømførende og farlig, sier Hodne og legger til:

– En viktig ting folk kan gjøre er å tenke over om de har en nabo eller eldre folk som sitter alene, og ta en tur bortom. Sjekk at alt står bra til. Det er det viktigste rådet. Ta vare på hverandre.