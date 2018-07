Regjeringen har gjort flere strukturelle endringer i Jernbane-Norge de siste årene.

Det gjøres blant annet for å legge bedre til rette for bedre konkurranse om driften av landets togstrekninger.

I desember blir «Trafikkpakke 3 Vest» lagt ut på anbud. Det gjelder strekningene Bergen–Oslo S, Bergen–Arna og Bergen–Voss/Myrdal.

Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Ett år senere blir det bestemt hvem som skal drive strekningene. I desember i 2020 er det planlagt trafikkstart, sier Svein Horrisland, fungerende direktør for persontrafikk i Jernbanedirektoratet.

Skeptisk til anbudsordningen

På togstasjonen i Arna står Lars Vevle fra Kleiveland, på Osterøy, og venter på toget til Bergen.

Han er skeptisk til at strekningene legges ut på anbud, og peker på lignende saker i media som en av grunnene.

– Å legge ut slike saker på anbud fungerer bare ikke i praksis. Se på ambulansefly-saken i Nord-Norge, for eksempel. Jeg tviler ikke på at intensjonen om å spare penger er god, men hvordan tilbudet vil bli i praksis, er jo høyst usikker, understreker han.

– Vil det endre din måte å reise på?

– Nei, jeg ønsker å ta toget som vanlig, jeg. Uavhengig av hvilken aktør som styrer togene. Hvordan det vil bli med regulariteten og tilbudet, er noe helt annet. Det vil nok fremtiden vise, forteller pensjonisten fra Kleiveland.

Utvalgte søkere

Konkurransegrunnlaget skal gjøres tilgjengelig for tilbydere som er kvalifisert på forhånd, ifølge handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029.

– Det er en del tilbydere som er prekvalifiserte, så får vi se hvor mange av disse som er interesserte, opplyser Horrisland.

Jernbanedirektoratet ønsker ikke å si hvilke tilbydere som er på listen, men i anbudsrunden til Jærbanen og Sørlandsbanen plukket Samferdselsdepartementet ut åtte selskaper som fikk delta.

Ifølge NRK var det Mass Transit Railway (MTR) fra Hongkong, svenske Statens Järnvägar, tyske Arriva, britiske Go-Ahead og franske Keolis som konkurrerte mot de norske NSB, Flytoget og Boreal.

– Kvalitet er vesentlig

Togene som NSB bruker i dag tilhører Norske tog AS. De skal stilles til disposisjon dersom en annen tilbyder vinner anbudsrunden.

– Vil passasjerene merke noe dersom NSB blir «tuppet ut»?

– Kvaliteten på det som tilbys passasjerene er en vesentlig del av vurderingskriteriet. Pris vil også telle inn, men vi kommer til å legge vekt på kvalitet. Den som kan tilby det beste for passasjerene vil ligge godt an i konkurransen.

Horrisland forteller at Jernbanedirektoratet nå skal ta med seg erfaringer fra anbudsrundene i Sør-Norge og Nord-Norge nå detaljene i Vest skal spikres.

Samferdselsdepartementet sier at konkurranse på jernbanen «skal bidra til et bedre togtilbud, åpne jernbanesektoren for mer innovasjon og sikre at det offentlige betaler riktig pris for kjøp av persontogtransport.».