Det er sjette året at Sander Håpoldøy (12) baker boller som han selger i nabolaget. Inntekten går til å kjøpe julegaver som leveres videre til Frelsesarmeen i Bergen.

I skrivende stund har Julegavebakeren Sander fått inn over 31 000 kroner. Det er ny rekord for 12-åringen.

– Det er faktisk helt utrolig. Han synes selv det er fantastisk, det er så stort at det er vanskelig å skjønne det helt, sier mamma Ann-Kristin Ryland.

– Ser forskjeller i samfunnet

Initiativet startet da Sander var syv år gammel. Arnabuen startet med å selge vafler for å gi julegaver til familier med dårlig råd.

– Han har et hjerte av gull. Det er mange barn som gleder seg til jul, og det er trist at de ikke får julegaver fordi foreldrene ikke har råd til det. Sander ser at det er forskjeller i samfunnet og han har mulighet til å hjelpe, sier Ann-Kristin.

– Han har et hjerte av gull.

Nabolaget venter på Sander

På søndag bakte Sander nesten 200 boller som han solgte ut i nabolaget på cirka tre timer. Selve bollesalget ga en inntekt på 5 171 kroner, men mange har sponset Sanders prosjekt via Facebook-kontoen Julegavebakeren.

– I nabolaget er det mange som venter på han. Det er utrolig kjekt. Vi har fått inn alt fra 30 kroner til noen tusenlapper i enkelte bidrag. Alle monner drar, sier moren.

Rekord etter rekord

Fra fjorårets dugnad satte Sander også en rekord, den gang med 25 367 kroner. Sammen med 20 prosent rabatt fra lekebutikken endte det med at 300 julegaver ble handlet inn til en verdi av 30 440 kroner.

Med ny rekord under årets bollesalg, tror mamma Ann-Kristin at de kan handle inn julegaver til en verdi på over 40 000 kroner.

Med hjelp av mamma og pappa Tommy skal Sander handle inn gavene i dag og levere de videre til Frelsesarmeen på fredag ettermiddag.

– Det er en sak som rører mange, og som også kan gjøre flere oppmerksomme på at ikke alle har det like lett i juletiden.