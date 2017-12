Kvinne (78) påkjørt av buss på Valestrand

– Det er en kvinne (78) som ble påkjørt av en buss ved kaien på Valestrand. Hun er ved bevissthet og prater, men har en del smerter i hoftene. Helsepersonell tar seg av damen nå, forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit til Bygdanytt.

Politiet fikk meldingen om ulykken fredag kveld klokken 17.49.

Alle nødetater rykket ut til Valestrand kai, og redningsmannskap fra Osterøy brann og redning kom raskt til stedet og hjalp kvinnen.

Politiet snakket med vitner og bussjåfør da Bygdanytt kom til ulykkesstedet.

– Vi prøver å få en oversikt over situasjonen. Dette dreier seg om en ulykke, og damen er ved bevissthet. Hun blir sendt med ambulanse på Ole Bull-fergen. Sjåføren skal også bli avhørt, forteller Frank Listøl, operasjonsleder i Vest politidistrikt til Bygdanytt.

Politet melder også at det ikke er mistanke om ruskjøring.

Sak har blitt opprettet.

Anders Totland

Politiet oppfordrer til refleksbruk

– Det er kaldt og mørkt ved kaien på Valestrand. Temperaturen nærmer seg minus ti grader. Er det snakk om manglende refleks som gjorde at bussjåføren ikke så damen?

– Vel, det skal vi ikke spekulere i nå. Vi vet veldig lite hva som skjedde, men signalene fra helsepersonell er i hvert fall at hun er våken og ved bevissthet. På et generelt grunnlag er det jo viktig at alle bruker refleks på denne tiden av året. Veiene kan også være glatte, så en bør være ekstra forsiktig, informerer Kolltveit.