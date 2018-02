Folkemøtet blir 15. februar klokken 19.30 i heradsstyresalen på rådhuset, melder Osterøy kommune på sin nettside.

Her vil ordføreren, rådmannen og en representant fra kommunens administrasjon være til stede for å svare på spørsmål. I tillegg kommer geolog Øystein Lohne fra SWECO for å informere om funnene i rapportene.

Som tidligere omtalt har Osterøy kommune bestilt flere rapporter etter jordskredet på Votlo. Innbyggerne på Votlo er allerede blitt kjent med innholdet i skredfarekartleggingen.

I denne rapporten fastslår geologene at det fremdeles er relativ høy fare for jordskred i området der skredet gikk 7. desember. Det er i tillegg påvist steinsprangfare i østlige deler av Votlo.

På folkemøtet vil de fremmøtte bli presentert med innholdet i to andre rapporter som kommunen har bestilt, overvannvurderinger og geotekniske vurderinger. Her vil en også få informasjon om forslag til sikringstiltak.

Innholdet i de to rapportene er foreløpig ikke kjent.

Jordskredet på Votlo skjedde 7. desember i fjor. Kristine Anette Andersen (38) mistet livet. Hun befant seg i bolighuset som ble truffet av jordskredet.