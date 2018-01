Snøkaos fører til forseinka tog

Dei store snømengdene i fjellet og på Austlandet siste døgnet fører til konsekvensar også for togtrafikken her vest. NSB opplyser om at berre eitt av fire tog mellom Bergen og Myrdal er i rute tysdag ettermiddag. Også regiontoga frå Oslo er forseinka.

- Det er ikkje snakk om veldig store forseinkingar, men det er mange av dei, opplyser pressevakt i NSB, Håkon Myhre.

- Er nokre tog her vest innstilt?

- Ikkje etter det eg kjenner til akkurat no, seier han.

Så bodskapen er altså at toget går, men gjerne ikkje på det tidspunktet som står i rutetabellen.

Toga mellom Arna og Bergen skal vera i rute.

Oppdatering: Kl. 20.35 melder NSB om at ingen av toga mellom Bergen og Myrdal er i rute. Det er framleis forseinkingar på regiontog frå Oslo.