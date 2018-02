Bilen hadde kjørt inn på sporet til veteranjernbanen i Helldalen, skriver NRK.

All ferdsel i sporet er forbudt, så Bane Nor politianmeldte sjåføren.

– Det går av og til tog der. Vi kjører arbeidsmaskiner, og det kan når som helst komme tog, sier områdedirektør Tony Dæmring i Bane Nor til NRK.

Personene i bilen hadde fått vite av en i området at det var lov å kjøre i sporet, ifølge Bane Nor sin rapport om hendelsen. Det stemte ikke.

Nye tiltak

Det har vært flere tilfeller der av kjøring på sporet samme sted.

– Rett bortenfor planovergangen er det en undergang. Siden den er lav, så har det vært noen biler som har tatt i bruk jernbanesporet for å komme forbi, sier Dæmring til Bygdanytt.

Bane Nor har nå satt opp sperringer for å hindre at det skjer igjen.

Bygdanytt har flere ganger skrevet om folk som går ulovlig på jernbanelinjen. Blant annet blir det av enkelte brukt som skolevei.

Strengt ulovlig

I mai i 2015 skrev Bygdanytt om veterantog-entusiastene som advarte mot ferdsel på jernbanesporet til den Gamle Vossebanen. De uttalte nylig at det fortsatt er et problem.

Togleder Harald Tesdal ved Gamle Vossebanen forteller at de tar bilder og anmelder alle som blir oppdaget.

Ny gjennomgang

– Vi skal ta en gjennomgang der vi ser på skiltingen. Vi må sørge for at folk vet at det ikke er lov, sier Dæmring i Bane Nor.

Bane Nor har tidligere drevet holdningsskapende arbeid på skoler for å gi beskjed om at det er ulovlig å ferdes i sporet. Nå vurderes det om man må ta en ny runde med tilrettelegging og kvalitetssikring for å få ned ferdselen.