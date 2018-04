«Paradise»-Julie: – Jeg har fått drapstrusler

«Paradise Hotel» ruller og går på TV3, og etter torsdagens parseremoni fikk Grindbakken virkelig kjørt seg på sosiale medier.

– Hva skjedde egentlig?

– Jeg sendte hjem Isabel Raad fra «Paradise». Hun var, og er, veldig populær, og vi gikk godt overens. Selvfølgelig ble jeg stresset, redd og lei meg for å sende hjem en kul jente fra hotellet. Men det er et spill, og da jeg fikk muligheten til å sende hjem en sterk spiller, så benyttet jeg sjansen, sier arnabuen Grindbakken til Bygdanytt.

Personangrep og dødstrusler

Raad er en av norges mest kjente bloggere, og har deltatt i TV3-serien som en av «legendene».

Det var, mildt sagt, en kontroversiell avgjørelse å sende henne hjem.

I kjølvannet av denne episoden har Grindbakken fått enorme mengder med stygge meldinger på sosiale medier, opplyser hun.

– Mange går for langt i meldingene sine. Det er alt fra personangrep til dødstrusler. Jeg må også si at mange av meldingene er positive. Noen kommer nok med impulsive responser, uten at de tenker over hva de skriver, men selvfølgelig er det sårende, forteller Grindbakken.

Skjermdump fra Julie Grindbakkens instagram-konto.

– Hvordan takler du disse meldingene, og hva vil du si til andre som opplever det samme?

– Det er viktig å filtrere positiv og negativ respons. Jeg setter stor pris på alt det positive folk sier til meg. Alt hatet må man bare blokkere unna. For meg er helheten viktig. Jeg velger å fokusere på de 100 gladmeldingene jeg får, kontra de 10–15 stygge, opplyser 21-åringen.

Gode vennskap

Grindbakken har «overlevd» snart en måned inne på hotellet i Mexico, og forteller om en flott gjeng hun har blitt kjent med.

– Jeg føler at jeg har fått mange gode venner, og da særlig Ingrid fra Stavanger. Vi snakket samme mye og «spilte sammen».

– Spilte?

– I samme allianse. Man spiller på lag for å få ut andre deltagere.

Mesteparten av livet i Arna

– Mange lurer også på hvor knyttet du er til Arna. Kan du fortelle litt hvorfor du føler deg som en arnabu?

– Jeg er født i Kristiansand, men flyttet til Arna da jeg var tre år gammel. Min mor fikk seg kjæreste der nemlig. Jeg bodde så i Arna til jeg var 17, for så å flytte tilbake til Kristiansand. Tre år gikk, og nå er jeg tilbake i Bergen hvor jeg studerer. Så ja, jeg føler meg aller mest hjemme i Arna, sier «Paradise»-kjendisen.

– Hvilken oppfatning ønsker du selv at seerne skal få av å se deg på tv-skjermen?

– En jente som viser masse følelser, men som ikke liker å bli styrt av andres meninger og oppfordringer. Det er et spill, «Paradise Hotel», hvor ikke alt vises på skjermen, men dere får vente og se, avslutter Grindbakken til Bygdanytt.