Meterologen er ikke nådig i sine prognoser. Det er meldt opp mot 60 millimeter nedbør, og det går utover veinettet.

Nå melder Bergen kommune via sine nettsider at Romslovegen og Risnesvegen vil stenge tirsdag kveld klokken 20 for gjennomkjøring.

Stengingen vil skje ved Romslovegen nr. 351 og Risnesvegen nr. 43. Alle husstander i området vil ha vegforbindelse, skriver kommunen.

Stengingen vil vare til utpå ettermiddagen onsdag etter nærmere vurderinger av værprognosene.

Oppdager man skader eller feil på vann og avløp, vei, park og miljø etter stormen, send melding til kommunens feilmeldingstjeneste eller ta kontakt på telefon 55 56 78 15.