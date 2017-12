Kvinnelig regnskapsfører må tilbringe julen i fengsel

Onsdag denne uken ble elleve personer pågrepet i en storaksjon mot en rekke adresser i Bergen, Askøy og på Sotra.

Politiet mener å ha avdekket et organisert nettverk som på strukturert vis har lurt til seg millionsummer i forbindelse med avisdistribusjon.

Fredag ble en kvinnelig regnskapsfører, bosatt i en av Bergens omegnskommuner, fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett.

– Vi mener regnskapsføreren har hatt den sentrale rollen og at de andre siktede har hatt roller som underleverandører for hovedselskapet og rene uttaksledd som ikke har hatt andre roller enn å ta ut kontanter, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen i Vest politidistrikt til Bygdanytt.

Det ble besluttet at kvinnen skal varetektsfengsles i fire uker, hvorav to uker er i full isolasjon med medieforbud.

Nekter straffskyld

Det betyr at kvinnen, som har flere barn, må tilbringe jul og nyttår i fengselet.

Kvinnen erkjenner ikke straffskyld, opplyser hennes forsvarer Torbjørn Sognefest til Bygdanytt.

I fengslingsmøtet fremsto siktede som frustrert. Hennes forsvarer mener politiet ikke har beviser som underbygger den alvorlige siktelsen.

Fiktive fakturaer og Nav-bedrageri

Saken ble rullet opp da Skatteetaten for flere år siden oppdaget et utestående krav mot et selskap, som sto i navnet til en intetanende person i utlandet.

– Skatteetaten har jobbet med dette i flere år, sier Christoffersen.

De involverte har angivelig drevet med fiktiv fakturering, Nav-bedrageri, bruk av svart arbeidskraft og unndratt skatt for flere millioner kroner.

Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at regnskapsføreren i 40-årene har vært en tilrettelegger for det hele.

Ti løslatt

De ti andre siktede ble løslatt etter avhør. Regnskapsføreren er norsk, mens mesteparten av de andre siktede er av utenlandsk opprinnelse, ifølge politiet.

Ifølge politiet har seks-syv av de pågrepne tilknytning til Arna.

– Utifra de bevisene vi har i dag, så mener vi at de andre ikke har hatt sentrale roller. Vi mener at vi har sikret bevisene som knytter dem til rollene sine, forteller Christoffersen.

Politiadvokaten opplyser at én av de siktede i avhør har erkjent å ha tatt ut 1,6 millioner kroner i kontanter fordi det var hans rolle.