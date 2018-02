Statens vegvesen holder for tiden på med vedlikeholdsarbeid i en rekke tunneler. Det fører til at det blir stengte tunneler og manuell dirigering.

Her er listen over det planlagte arbeidet på E16:

Arnanipatunnelen: 6. februar er tunnelen stengt fra klokken 22.00 til 05.30 (neste dag). Det blir dirigering på omkjøringsveien. 9. februar er det også manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det skjer i tidsrommet 00.30 til 03.00.

Sætretunnelen: 8. februar fra klokken 23.30 til 02.00 (neste dag) er det manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Songstadtunnelen 1: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid 9. februar fra klokken 03.00 til 05.30.

Risnestunnelen-Romslotunnelen: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid 9. februar fra klokken 02.00 til 05.00.

Dalevågtunnelen: Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid 8. februar fra klokken 09.00 til 14.00.

Lågaskårstunnelen: Også Lågaskarstunnelen på E16 står oppført med manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Ifølge Statens vegvesen sin nettside gjelder dette fra januar til desember i år, og arbeidet pågår mandag til torsdag fra klokken 22.00 til 05.30 neste dag.

Flere tunneler skal oppgraderes

På grunn av ny tunneltrygghetsforskrift blir en rekke tunneler nå oppgradert. Mens riksveitunnelene må være ferdig oppgradert i 2021/2022, må fylkesveitunnelene være oppgradert før 2025, melder NRK.

– Vi er godt i gang. Vi er ferdige med noen, mange er under utbedring nå og så har vi et program for å fullføre resten innen 2025, forteller avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen til NRK.

Blant det som skal utbedres er brannslukningsutstyr og bedre lys.

I år vil Vegvesenet starte på Langhelletunnelen og Beitlatunnelen på E16. I tillegg blir det utlysing av E16 Bjørkhaugtunnelen, Sætretunnelen og Arnanipatunnelen.

Sjekk trafikken direkte

Lurer du på om det er kø? I trafikk-kartet under kan du følge trafikken direkte. Rødt betyr at det er kø, mens grønn farge betyr at trafikken flyter fint.

