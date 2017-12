Skeidsvoll: - Raset var uventet

– Vi er kjent med områder som er særlig utsatt på øya, men dette var ikke noe vi ventet skulle skje her, sier ordfører Jarle Skeidsvoll til NRK.

Han sier de jobber kontinuerlig med klimatilpassing og beredskapsplanlegging, men hadde ikke sett for seg at det skulle komme et jordras i dette området.

– Det er et ganske avgrenset jordskred, midt i et byggefelt, sier Skedsvoll.

Gjennom huset

Geolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Svein Arne Vågane, sier til NRK at grunnen til jordraset sannsynligvis var vannmetting i jorda.

Fredag vil geologer fra NVE dra til Votlo for ny vurdering av situasjonen.

38 år gamle Kristine Anette Andersen døde av skadene hun pådro seg da jordraset braste inn i et bolighus på Osterøy torsdag morgen. Kvinnen ble fraktet til sykehus etter raset, som politiet først meldte om rundt klokka 6.45.

Politiet gikk torsdag ettermiddag ut med kvinnens navn i samråd med hennes familie. Det bodde sju personer i huset, to vokse og fem barn ifølge Bergens Tidende.

– Deler av raset har gått gjennom huset. Det ligger i en rimelig bratt skråning, og er truffet av jord og stein, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen til avisen.

Blir informasjonsmøte

Etter et møte på kommunehuset torsdag ettermiddag, ble det besluttet å opprettholde evakueringen av åtte hus i området.

Totalt ble 18 husstander evakuert fra området etter raset, og 35 personer ble ivaretatt på et senter for evakuerte som ble opprettet på en skole i nærheten.

Osterøy kommune opplyser om at det blir statusoppdatering og informasjonsmøte på Haus skule fredag klokken 14.30. Møtet er åpent for alle.

– Vi kommer til å gi en statusrapport etter at geologer har sett på rasområdet. Vi vil informere om det er trygt å flytte hjem igjen for de evakuerte eller ikke, samt annen relevant informasjon, sier Skeidsvoll til Bygdanytt.

Ledelsen i kommunen vil delta på møtet, samt medlemmer i kriseteamet og andre i støtteapparatet.