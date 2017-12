Oppdatering 10.38: Tunnelene er åpnet igjen.

Like før klokken 09.45 ble Bjørkhaugtunnelen og Sætretunnelen mellom Indre Arna og Ytre Arna stengt.

– Det var en innringer som sa at det hang et tau eller en ledning ned fra taket i Bjørkhaugtunnelen, forklarer trafikkoperatør Morten Hansen i Vegtrafikksentralen.

De valgte å stenge begge tunnelene da meldingen kom. Entreprenør er allerede på stedet.

– Så vi håper det ikke tar for lang tid, sier han.

Vegtrafikksentralen opplyser like før klokken 10.00 at det er en ledning som henger ned fra tunneltaket. De anbefaler omkjøring via Fv 580 Hardangervegen.

Vegtrafikksentralen anbefaler aldri omkjøring via gamleveien på Ytre Arna. Mange bilister har imidlertid valgt å kjøre gamleveien, og det er antydning til kø flere steder.

Omtrent en time etter at tunnelene ble stengt, kunne Statens vegvesen åpne tunnelene igjen.

Tirsdag morgen ble også Arnanipatunnelen stengt etter at en varebil kjørte i en personbil.

