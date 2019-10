Søndag ettermiddag meldte en innringer til Bygdanytt om at han hadde lagt merke til et hundelik i fjærasteinene utenfor Øyrane torg da han gikk tur.

– Jeg pleier å gå tur ned i steinene med min hund og da så jeg hunden. Det luktet helt forferdelig, forteller Bn-tipseren.

Bygdanytt har kontaktet operasjonsentralen i Vest politidistrikt angående dyreliket ved Øyrane torg. De var ikke kjent med saken søndag, men rykket ut for å undersøke nærmere.

– Kan være noen savner en hund

Politibetjent Gunnar Holst på stedet opplyser at liket ligner en hund, da den er større enn en katt.

– Jeg er usikker på hvor mye vi kan gjøre her, det er ikke mye igjen av dyret, sier politibetjent Gunnar Holst.

Han oppfordrer folk til å tipse om de vet noe om saken.

– Det kan jo ha vært et uhell og at det er noen som savner en hund.

Bygdanytt skrev i juli om et annet hundelik som ble funnet med kjetting rund halsen i vannet ved den gamle kaien på Garnes. Politiet og Bergen havn rykket ut for å heve hunden. Politiet fant den gangen ut at hunden var blitt avlivet før den ble dumpet i vannet.