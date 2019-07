Arna dominerer i denne konkurransen: – Et stort lokalt engasjement

I fjor ble 2 482 håndverkere nominert til Norges Hyggeligste Håndverker. Halvveis i kampanjen i år er allerede 1 650 håndverkere fra alle landets fylker nominert til den gjeve tittelen.

Hele 58 nominasjoner er kommet inn fra Hordaland, og de nominerte har fått 18 074 stemmer.

Foreløpig er fem av de nominerte på topp 10-listen over flest stemmer fra Arna.

Fakta: Topp 10 over de nominerte med flest stemmer Emil Andre Gudøy Pettersen, tømrer fra Vågan i Nordland. Jobber i Entre Entreprenør AS Kasem Youssef, elektriker fra Holmlia i Oslo. Jobber i Trygg Elektro Alexander Aasen, tømrer fra Arna i Hordaland. Jobber i Byggmester Aasen AS Camilla Cox Barfot, rørlegger fra Fredrikstad i Østfold. Jobber i Kråkerøy Rør Espen Gaupås, elektriker fra Indre Arna i Hordaland. Jobber i Magnus M. Thunestvedt AS Frøya Skogerbø Kjellevold, rørlegger fra Arnatveit i Hordaland. Jobber i Hagenes AS Kais Ibdah, rørlegger fra Gran i Oppland. Jobber i Hadeland Rørservice AS Tor Larsen, tømrer fra Vennesla i Vest-Agder. Jobber i Byggmester Tor Larsen Charlotte M. Blindheim, rørlegger fra Arnatveit i Hordaland. Jobber i Chr. M. Vestrheim AS Erik Abelsen, tømrer fra Arnatveit Hordaland. Jobber i H. Hemre Byggfirma

– Det er gøy å se at det er så mange nominerte fra Hordaland, spesielt at halvparten av topp 10-listen kommer fra lille Arna, sier Christel Borge, administrerende direktør i mobilselskapet for små og mellomstore bedrifter, Dipper, som er en initiativtakerne bak kampanjen.

Fjorårets vinner kommer jo også herfra, så det er tydelig at det både er mange hyggelige håndverkere i Arna og at det er et stort, lokalt engasjement, tilføyer hun.