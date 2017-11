Tips eller foto? Tips@bygdanytt.no

Fredag like før klokken 10 ble politiet varslet om et jordras på Romslovegen. Trær, jordmasser og stein ligger i veien.

Ingen personer skal være skadet, melder Vest politidistrikt.

Rasutsatt vei

Vegtrafikksentralen opplyser til Bygdanytt at veien er stengt, men at de ellers ikke har noe informasjon om raset.

Raset har ikke nådd E16, kun på Romslovegen.

– Patruljen er på stedet. Vi har også varslet Vegtrafikksentralen, som skal gi tilbakemelding vedrørende entreprenør, sier operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt til Bygdanytt i 10.30-tiden.

Politiet ble varslet av en person som var i nærheten.

– Raset har gått mellom Takvam og Romslo, på gamleveien, opplyser Kolltveit.

Romlsovegen er en kommunal veg som er spesielt utsatt for ras, noe trafikketaten har advart mot tidligere.

Usikkert når veien åpnes

Åge Gjøstein, anleggsleder i Bergen bydrift, har ansvaret for de kommunale veiene i Arna og Åsane. Han forteller til Bygdanytt at de nå kan gå i gang med å rydde opp etter raset. En geolog skal også til stedet for å se på situasjonen.

Han sier det er usikkert når veien blir åpnet igjen, men anslår at det vil skje i løpet av helgen. Det er satt opp sperringer for å unngå at bilister kjører til rasstedet.

– Vi anslår at raset løsnet cirka 150 meter over veien, sier Gjøstein.

Han mener at det de siste fire årene har gått fire-fem ras i dette området.

– Denne muren som står her er satt opp for å bedre trafikksikkerheten, men også nettopp for å unngå at slike ras treffer E16, sier Gjøstein.

For et par år tilbake ble det investert store summer i slike murkanter langs Romslovegen.

