Hagler inn med meldinger om glatte veier: - Kjør forsiktig!

Sjekk trafikken direkte nederst i saken.

– Det er ganske mange som har ringt inn til oss i dag tidlig for å varsle om glatte veier, sier trafikkoperatør Tore Tysse ved Vegtrafikksentralen.

Tirsdag morgen kan han blant annet melde om glatte veier på Osterøy. Det skapte utfordringer for en buss klokken 05.55.

– På Valestrand var det en buss som hadde problem på glatten, forteller Tysse.

Som følge av glatt vei sto bussen fast.

Flere trafikkuhell

Tysse vet ikke om bussen har kommet seg videre nå, men forteller at Vegtrafikksentralen varslet entreprenør om hendelsen.

– Om det er blitt strødd nå, vet jeg ikke, sier han.

Operasjonsleder Stine Mjelde ved Vest politidistrikt forteller at det ikke bare var bussen som hadde problemer på Valestrand denne morningen. Like før klokken 06.00 skled to biler inn i hverandre.

– Det var ingen personskade og de ordnet selv med bilberging, forteller Mjelde.

Ifølge politiet er glatt veibane årsaken til trafikkuhellet. Politiet dro ikke ut til Valestrand.

En leser skriver på Facebook at det har vært kaos på Loftås i morgentimene, og melder om mye kø.

Trøbbel for brøytebilen

Også på Espeland har det vært et mindre trafikkuhell, der en brøytebil var involvert.

– Klokken 04.09 meldte en brøytebil ifra om at vedkommende hadde kjørt på et postkassestativ. Det var nok glatt for brøytebilen også, sier Mjelde.

Trafikkoperatør Tore Tysse har en klar oppfordring til bilistene denne morgenen:

– Det kan være glatte veier, så ta det med ro og kjør etter forholdene.

I kartet under kan du følge med på trafikken direkte. Grønt betyr at trafikken flyter fint, mens rødt betyr at det er kø.

