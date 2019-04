Tvillingbrødre gjenreiser Osterøy AUF

– Det er viktig å engasjere seg og å ha et ungdomsparti for Arbeiderpartiet på Osterøy, sier Jakob Bysheim.

Sammen med tvillingbroren Lars har han gjenreist Osterøy AUF, et lokallag som i åresvis har ligget i dvale.

Vil hjelpe faren

Tvillingbrødrene er sønn av AP-politiker Johannes Myklebust Bysheim. Nå får han sønnene i ryggen før høstens valgkamp på Osterøy.

– Vi skal hjelpe til i valgkampen. Vi kommer også til å delta i styre-og gruppemøter i Arbeiderpartiet. Der vil vi prøve å få gjennomslag for våre saker, sier Jakob Bysheim.

Han forteller at de vil jobbe for å få innført skolefrokost, et grønnere Osterøy og læreplassgaranti for at flere elever skal fullføre utdanningen sin.

Nye eventyr til høsten

Osterøy AUF ble hardt rammet av terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Øyen mistet to av sine ungdommer: Tore Eikeland, tidligere leder i Hordaland AUF og nestleder Tarald Mjelde.

Jakob Bysheim var selv på sommerleir på Utøya i 2015.

– Osterøy AUF eksisterte en stund etter den tragiske hendelsen i 2011. Men de siste årene har det ikke vært noe lokallag her. Det er viktig at noen fortsetter arbeidet som Tore Eikeland og Tarald Mjelde startet.

Både han og broren forlater Osterøy til høsten. Jakob skal i militæret mens Lars begynner på folkehøyskole.

– Målet er å skape en gruppe som er aktiv også etter at vi har dratt, sier Jakob Bysheim.