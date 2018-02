Britiske medier har gitt kuldefronten frå Sibir det treffande namnet «The Beast from the East», og det er berre å stålsetja seg. Sjølv om det blir endå kaldere og endå større utfordringar i andre deler av Europa, blir det beinkaldt her vest også.

Ned mot minus 20

Slik det ser ut måndag er det torsdag og fredag som truleg blir dei kaldaste dagane, der temperaturen på dagtid kan koma ned mot minus 12. Både i Arna og på Osterøy vil lokale forhold føra til endå lågare temperaturar enn dette.

Vakthavande meteorolog åtvarar om nattetemperaturar ned mot minus 20 grader.

– På dagtid vil det bli mellom 5 og 12 minusgrader, alt etter kvar ein bur. Eg vil tru at dei som bur på strekninga Espeland-Haukeland vil få minst minus 12 grader. Om natta vil temperaturane ligga mellom 14 og 20 minusgrader, seier Unni Nilssen.

Litt betre frå søndag

– Når blir det litt meir vårlege temperaturar?

– Det blir kaldt i heile langtidsperioden, men frå søndag blir det litt færre minusgrader.

– Blir det vind i tillegg, slik at den effektive temperaturen blir endå lågare?

– Det blir vind opp mot frisk bris, men dette vil ikkje gjera dei heilt store utslaga på den effektive temperaturen, seier Nilssen.

Fleire har mista livet

Ei heller mager trøyst er det kanskje at det altså er verre i andre deler av Europa. I Polen er det temperaturar ned mot 20 minusgrader, noko som ikkje er vanleg her. Minst åtte skal ha mista livet i landet som følgje av kulden i helga.

Også i Moskva er det kaldt. Søndag var det minus 20 i den russiske hovudstaden, og det blir neppe særleg høgare temperaturar utover i veka. I Frankrike blir det truleg ned mot 18 minusgrader, og også her har folk mista livet på grunn av kulde.

Det ser ut til å vera litt høgare temperaturar noko lenger nord. På Svalbard var det tre plussgrader måndag, og om lag det same blir det tysdag. Så skal temperaturen også her ned til minus 11 onsdag.