I dag starter rettsaken mot en mann i 20-årene, som er tiltalt for 49 tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år og for besittelse av 51 overgrepsbilder.

Det er satt av tolv dager i Bergen tingrett til saken.

51 overgrepsbilder

Det var tilfeldig at saken havnet hos politiet. Opprullingen startet først da en mor på Østlandet oppdaget at datteren hadde chattet med en ukjent person.

Nå er mannen tiltalt for følgende:

49 tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år.

Besittelse av 51 overgrepsbilder.

Ha lokket 25 jenter under 16 år til å vise seg naken for ham via webkamera, mens han satt på en adresse i Arna.

Ifølge tiltalen skal mannen også ha gjort mislykkede forsøk på det samme mot 19 andre jenter.

Risikerer 6 års fengsel

Forsvarer Jakob Bentsen har tidligere opplyst til Bygdanytt at mannen erkjenner straffskyld på de fleste punktene i tiltalen.

– Omfanget av saken har gjort dette arbeidet svært tidkrevende, uttalte politiadvokat Cathrine Krohn til Bygdanytt tidligere i år.

Mannen i 20-årene risikerer seks års fengsel.