I dag startet rettsaken mot en Arna-mannen i 20-årene, som er tiltalt for 49 tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år og for besittelse av 51 overgrepsbilder.

Saken er omtalt som Skype-saken, og det er satt av 12 dager i Bergen tingrett.

Delvis straffskyld

Tiltalte erkjenner delvis straffskyld. Det var kun noen av punktene han nektet for da tiltalen ble lest opp i Bergen tingrett tirsdag.

Blant annet er mannen i 20-årene tiltalt for å ha lokket 25 jenter under 16 år til å vise seg naken for ham via webkamera, mens han satt på en adresse i Arna.

På dette tiltalepunktet erkjenner tiltalte straffskyld for 12 av tilfellene, men nekter for de resterende 13 punktene.

Ifølge tiltalen skal mannen også ha gjort mislykkede forsøk på det samme mot 19 andre jenter, noe mannen erkjente å ha gjort.

På spørsmålet om straffskyld på de 49 tilfellene av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år, svarte mannen ja på 45 av tilfellene.

Politiet mener at mannen hadde 51 overgrepsbilder lagret på datamaskinen, men dette nekter han for.

Siv K. Berg

Chattesider

Det var tilfeldig at saken havnet hos politiet. Opprullingen startet først da en mor på Østlandet oppdaget at datteren hadde chattet med en ukjent person, har politiet tidligere uttalt til Bygdanytt.

Fakta: Dette er mannen tiltalt for 49 tilfeller av seksuelt krenkende atferd mot barn under 16 år.

Besittelse av 51 overgrepsbilder.

Ha lokket 25 jenter under 16 år til å vise seg naken for ham via webkamera, mens han satt på en adresse i Arna.

Ifølge tiltalen skal mannen også ha gjort mislykkede forsøk på det samme mot 19 andre jenter.

I retten påpekte aktor Cathrine Krohn at det spesielle i saken er at det omfatter såpass mange barn.

– Det er også spesielt at overgrepene skjedde uten at det var noe fysisk kontakt mellom de fornærmede og tiltalte i saken, sa Krohn.

Ifølge aktor skal tiltalte ha kommet i kontakt med de fornærmede på ulike chattesider på internett.

De yngste fornærmede i saken er 10 år.

– Flere av barna har forklart at de opplever kontakten med tiltalte som svært intens og pågående, hevder Krohn.

Kritiserer tidsbruken

Forsvarer Jakob Bentsen poengterte i retten at det har tatt lang tid fra tiltalte ble anmeldt i 2014 til saken kom opp for retten.

– I mai er det fire år siden saken ble anmeldt, påpeker forsvareren som kritiserte politiet for å ha brukt lang tid.

Mannen i 20-årene risikerer seks års fengsel.

Tiltalte angrer

I retten ønsket tiltalte å komme med en beklagelse til de fornærmede.

– Det jeg har gjort er ikke greit. Det angrer jeg veldig mye på, sa han.

Mannen fortalte at lovbruddene skjedde fordi han utviklet en «uheldig» nettbruk.

– Det har vært stor tilgang til barn. Så har det gått over til en uheldig greie der jeg ikke klarte å begrense meg selv. Det er idiotisk fra min side, sier han og påpeker at det er hans feil og ikke de fornærmede.

– Jeg har tabbet meg skikkelig ut.

– Lettelse å bli tatt av politiet

Tiltalte beskriver i retten vanskelige familieforhold i oppveksten, men at han likevel føler han har klart seg greit. Mannen sier at han i en periode i oppveksten har følt seg ensom, og at han på ulike chattesider har fått god kontakt med mange mennesker.

– Det er som om jeg går inn i en annen tilstand når jeg holder på med dette, forklarer han.

– Hvordan var det å bli tatt av politiet, spør forsvarer.

– Veldig greit. Jeg hadde nesten gått litt og ventet på det. Det var den muligheten jeg hadde til å komme meg ut av det, svarer tiltalte og beskriver det som en lettelse.

– Da var det liksom over.

Bevismaterialet

Politiførstebetjent Tormod Skjelbreid er hovedetterforsker i saken. I retten beskriver han både saken og bevismengden som stor.

– Vi har 55 timer med videoopptak. Skypeloggen er på 1500 sider, forteller han og tilføyer at det er tidkrevende å gå gjennom alt.

Ifølge Skjelbreid er politidistrikt fra hele landet involvert, som også har vært tidkrevende.

Saken blir oppdatert.