Siste nytt: Klokken 10.30 ble Risnestunnelen og Romslotunnelen åpnet igjen.

Årsaken er stengingen opprydningsarbeid, melder Vegtrafikksentralen.

– Vi har fått melding om at noe plast henger ned fra et lysarmatur, forteller trafikkoperatør Marianne Hove i Vegtrafikksentralen.

Ber bilister vente

Det pågår for tiden vedlikeholdsarbeid i tunnelene på nattestid, som kan ha sammenheng med plasten som hang fra lysarmaturen.

Like etter opplyser Vegtrafikksentralen at de forventer at entreprenøren er på stedet klokken 09.50.

Først klokken 10.30 ble tunnelene åpnet igjen.

Tre tunneler ble stengt

Tirsdag kveld ble ikke mindre enn tre E16-tunneler stengt.

Først ble Bogetunnelen i Vaksdal stengt etter at et vogntog hadde kommet borti tunneltaket. Det førte til skader som entreprenør måtte rette opp i før tunnelen kunne åpnes igjen.

Deretter ble både Bjørkhaugtunnelen og Sætretunnelen i Arna stengt. Her var det en bil med henger som fikk motortrøbbel.

