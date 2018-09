Over 3000 kunder uten strøm: Stengte skoler, trær og ledninger på veiene

Uværet herjet på Vestlandet onsdag kveld, og førte til strømbrudd i store deler av Osterøy. Torsdag morgen like før klokken ni er 3.635 kunder rammet av strømbrudd på Osterøy, ifølge BKK Nett.

– Osterøy er blant de som er aller mest berørt av strømbrudd, det har vært veldig utfordrende for montørene våre å komme fram fordi mange av veiene er stengt fordi det har falt tre flere steder, sier kommunikasjonsrådgiver i BKK Nett, Jarle Hodne til Bygdanytt torsdag morgen.

– Vi har ryddet noe selv og meldt fortløpende til Statens vegvesen, legger han til.

Stengte skoler

Følgende barnehager og skoler på Osterøy holder stengt torsdag på grunn av strømbruddet:

Valestrand skole

Valestrand barnehage

Hauge barnehage

Haus skole

Haus barnehage

– Jobber på spreng

– Vi har alt av tilgjengelig mannskap ute nå og de jobber på spreng. Vi håper at veiene blir mer framkommelig etterhvert, sier Hodne i BKK Nett.

Foreløpig har de estimert at strømmen vil være tilbake til klokken 14:00 torsdag.

Hodne kommer med en oppfordring til lokalbefolkningen.

– Vi har hørt fra mange kunder om strømledninger som ligger langs bakken. Disse kan være strømførende, så det er viktig at folk holder seg unna det og tar kontakt med oss på telefon til 55127000 så vi kan sikre område, sier Hodne.

BN-tipser

Trær skaper trøbbel i Arna og på Osterøy

Det har rent inn med tips til Bygdanytt det siste døgnet om trær som har veltet over veiene.

– Mange trær i veien på strekningen Borgo/Greve/Børtveit på Osterøy. Lokale jobber på som helter for å ordne passasje, men det faller nye trær hele tiden, skrev en leser onsdag kveld.

Et stort tre veltet ved skolen på Valestrand. Det skal ha knust et fotballmål på banen.

Det er ikke bare på Osterøy det har vært trøbbel onsdag kveld. Like ved Arna Idrettspark hadde et tre veltet ut i veien. Ifølge tipsere blokkerte treet hele veien, men det er ryddet torsdag morgen.

Privat

En annen tipset torsdag morgen om et tre som har veltet ved innkjørselen til Garnes ungdomsskole. Vest politidistrikt meldte rundt samme tid om et tre over vegen på Lakslia i Indre Arna.