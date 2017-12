Åtte hus fremdeles evakuert

Torsdag gikk det et stort jordras på Votlo på Osterøy. En kvinne mistet livet, bekrefter politiet.

Totalt 18 boliger ble evakuert fra området etter raset, og 35 personer ble ivaretatt på et senter for evakuerte, som ble opprettet på en skole i nærheten.

Les mer om saken:

Fredag formiddag bekrefter Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll at åtte hus fremdeles er evakuert.

Når de evakuerte får flytte hjem igjen, er foreløpig usikkert. Geologer skal gjøre en ny vurdering av situasjonen i løpet av i dag, fredag.

– De evakuerte fikk tilbud om innkvartering på et hotell, men samtlige har funnet en plass å være for natten, forteller Skeidsvoll til Bygdanytt.

Kommunen vil oppdatere sin nettside med informasjon fortløpende.

Har åpnet veien igjen

Torsdag kveld og natt til fredag holdt sivilforsvaret vakt ved området.

Veien til Votlo ble stengt like etter at raset gikk. Veien er nå åpnet igjen, men kommunen ber om at folk ikke kjører i området med mindre det er helt nødvendig.

Fredag blir det statusoppdatering og informasjonsmøte på Haus skule klokken 1430, der kommunen vil komme med ny informasjon om saken. Møtet er åpent for alle.