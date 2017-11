Onsdag morgen våknet en til hvit bakke. Mens snøen laver ned, sto brøytemannskapet på for å klargjøre veiene til trafikantene.

Vest politidistrikt opplyser til Bygdanytt at det blant annet har vært noen trafikale hendelser på Sotra, men så langt ikke i Arna, Osterøy eller E16.

Det kan også Vegtrafikksentralen bekrefte.

– Det har ikke vært mye meldinger på hovedveiene, de største problemene har vært på kommunale veier, sier trafikkoperatør Heidi Hauge Rasmussen i Vegtrafikksentralen til Statens vegvesen.

Det tikket ikke inn mange meldinger til Vegtrafikksentralen fra Arna eller Osterøy, men Hauge Rasmussen har likevel en klar oppfordring til bilistene:

Mads René Trellevik

– Kjør etter forholdene!

Hun forteller at det er ventet at snøen vil gå over til regn i løpet av dagen. Og det kan bety glatte veier også senere på dagen.

– En må kjøre forsiktig. Det kan i morgentimene være glatte parti. Når det begynner å regne er det fare for at det blir glatt.