Spanske Azvi s.A. signerte i dag kontrakt med Bane NOR om bygging av nytt jernbanespor mellom Arna og Fløen i Bergen.

Det nye dobbeltsporet skal leveres sammen med den nye norske jernbaneentreprenøren Rail Infrastructure AS (RIAS).

– Norsk jernbane skal fornyes og forbedres. Vi er et nytt norsk selskap som utfordrer de etablerte aktørene på kompetanse og kvalitet sammen med det fremtidsrettede selskapet Azvi. At vi vinner kontrakten i Bergen beviser at vi er på rett spor, sier administrerende direktør i RIAS, Bjørn Aage Innstrand.

Ny teknologi tilpasset Vestlandet

Strekningen skal bygges med fastspor, en teknologi som er helt ny i Norge.

Fastspor er mer driftssikkert og krever mindre vedlikehold. Hovedentreprenør Azvi skal levere selve spordelen i prosjektet.

– I Azvi har vi solid internasjonal erfaring med å bygge fastspor. Vi har jobbet tett sammen med RIAS det siste halvannet året for å komme opp med en teknisk løsning tilpasset Vestlandske forhold, sier Azvis leder for forretningsutvikling i Norge, Manuel Borràs.

Fastspor gir lavere livsløpskostnader og mer effektiv bruk av ressursene sammenliknet med tradisjonell teknologi.

I evalueringen av tilbudene la Bane NOR stor vekt på oppdragsforståelse og gjennomføringsevne.

– Tilbudet til Azvi og RIAS scoret best på kvalitet og gjennomføringsevne. Løsningen har best forutsetninger for å levere prosjektet til rett tid, kvalitet og kost, sier prosjektdirektør i Bane NOR, Hans-Egil Larsen.

Hyppigere avganger

Strekningen Arna-Fløen hadde nærmere 630 000 togreisende i 2017, en økning på 4,7 prosent fra året før, ifølge tall fra NSB.

Strekningen er svært tett trafikkert og dagens enkeltspor har for lav kapasitet.

– Som selskap i et internasjonalt partnerskap er vi stolte av tilliten vi har fått av Bane NOR. Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet slik at reisende i Bergen får et enda bedre togtilbud, sier administrerende direktør i RIAS, Bjørn Aage Innstrand.

Byggingen av dobbeltspor vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken, og legge til rette for 15-minutters frekvens for lokaltogene, ifølge Bane NOR.