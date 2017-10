Fredag ettermiddag er det mange bilister på vei ut av Bergen.

Fra Åsane og mot Arna går det tidvis tregt. Også rundt Grimesvingene er det antydninger til kø.

– Det er høstferie på gang, så nå merker en trafikken godt, sier trafikkoperatør Morten Hansen i Veitrafikksentralen.

Han forteller at det også er mye trafikk på E39, og Hansen regner med at en del av en god del av disse bilistene skal over på E16 og mot Voss.

– Det er ekstra mye trafikk i dag og det går sakte, sier Hansen som har en klar oppfordring til bilistene på veiene:

– Ta det rolig, bruk den tiden som trengs!

Ser du noe på veiene som Bygdanytt bør omtale? Tips oss på tips@bygdanytt.no!