Det meldte 110-sentralen like før klokken 10 søndag morgen.

Tidligere denne morgenen var det et lynnedslag i det samme området, så lokalt brannmannskap rykket ut til terrenget hvor det ble observert røyk og flammer.

Senere viste det seg at det var, ifølge 110-sentralen, et forlatt bål i skogen ved Lonevåg.

Men observante lesere kunne i ettertid konstatere at bålet ikke var forlatt, men at eieren har passet på hele tiden.

110-sentralen melder like over klokken 10 at det ikke skal ta lang tid før mannskap har kontroll over situasjonen.