Slik unngår du de verste tabbene i påsketrafikken

1. Reis tidlig eller sent. Drar du i 6-7 tida om morgenen eller sent på kvelden er det mindre trafikk, samtidig som du får mer ut av dagen. Fredag ettermiddag før palmehelgen og første påskedag er det mest trafikk og mest kø.

2. Sjekk værmeldingen. Påsken er tidlig i år, og det er skiftende vær og føre. Er det meldt spesielt dårlig vær bør du vurdere å flytte reisetidspunktet.

3. Hold deg edru. Ikke drikk alkohol kvelden før avreise. Er du i tvil så venter du med avreise til du er 100 % sikker på at du er edru.

4. Hold køen, følg flyten. Forbikjøringer er det liten vits i å ta. Du sparer minimalt med tid og utsetter både deg selv og andre for fare. Pass på at du har minimum 3 sekunders avstand til bilen foran.

5. Ta pauser. Ikke kjør for langt uten pause. Du kan fort bli trøtt og uoppmerksom og det gir større risiko for ulykker. Pausene er en god investering for bra stemning i bilen!

6. Dropp mobilen. Hver tredje ulykke skyldes uoppmerksomhet, og mobilen må ta sin del av skylden. Taster du, tar du øynene vekk fra veien i minst 5 sekunder. I en fart på 80 km/t er det nok tid til å kjøre lengden til en fotballbane!

7. Hold farten nede. Er det glatt må du kjøre saktere enn fartsgrensen. Husk at bremselengden på snø er minst dobbelt så lang som på tørr asfalt.

8. Fest beltet riktig. Altfor mange ”slenger på seg” beltet. Beltet må være stramt festet over hoftene og skulderen. Slakt belte kan gi deg store indre skader om du kolliderer. Barn under 4 år bør sitte i bakovervendt bilstol tilpasset barnets vekt.

9. Pakk klokt. Løse brusflasker eller iPader i bilen kan gi store skader om du kolliderer. Ved en kollisjon vil en slalomstøvel få vekt tilsvarende over hundre kilo. Pakk tunge ting nederst i bagasjerommet.

10. Og sist, men ikke minst: Stress ned! Innstill deg på at det er mye trafikk og at alt tar lengre tid enn normalt. Følg med på trafikkmeldingene og ikke stress med ting du ikke får gjort noe med. Stress ødelegger godfølelsen og kjøregleden.

Kilde: Trygg trafikk