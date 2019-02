Mann helte tennvæske over seg på asylmottak

Hendelsen skjedde på et asylmottak, og politiet ble tilkalt og pågrep mannen, skriver Bergensavisen.

Mannen er siktet for grovt skadeverk, men siktelsen kan ifølge politiet bli utvidet. Politiet ønsker at mannen varetektsfengslet i fire uker ettersom de mener det er fare for gjentakelse. Mannen skal ha kommet med trusler mot UDI-ansatte på jobb.

– Trusler mot UDI-ansatte for å påvirke en sak vil være et tema, kanskje også hensynsløs atferd, sier politiadvokat Øivind Bjørkås i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Mannen sitter onsdag formiddag fortsatt i avhør hos politiet. Det er fortsatt noe uklart hvorfor mannen truet med å sette fyr på seg selv.

Bygdanytt har vært i kontakt med politiadvokat Øivind Bjørkås, som ikke hadde tid til å uttale seg til Bygdanytt.