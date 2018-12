110-sentralen meldte like etter klokken 1730 onsdag ettermiddag at to biler var involvert i en bilulykke i Indre Arna-vegen.

Alle nødeteter rykket ut til ulykken.

En halvtime senere meldte politiet at en person var i sjokk. Politiet mistenkte også at den ene føreren har kjørt i ruspåvirket tilstand.

–Det er snakk om en front til front-ulykke hvor den bilen kom over i det andre kjørefeltet. Airbagen i den ene bilen har blitt utløst, sa operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt.

– Tre personer skal være innblandet i ulykken. Brannvesenet i Arna skal være på stedet, opplyste vaktkommandør i 110-sentralen, Ole Jakob Hartvigsen til Bygdanytt.

Legevakt for blodprøve

– Vet dere i politiet noe om skadeomfanget?

– Den ene personen har blitt tatt hånd om av helsepersonell for sjokkskader, mens ellers er det ikke meldt om alvorlige skader.

– Hva med føreren dere mistenker har kjørt i beruset tilstand?

– Personen blir kjørt til nærmeste legevakt for en blodprøve, sa Rebnord.

Rutinemessig oppretter politiet sak.