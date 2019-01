I kartet under kan du sjekke om det er kø i trafikken.

Like etter klokken 1630 meldte Statens vegvesen at Beitlatunnelen mellom Dale og Trengereid var stengt grunnet et vogntog som har kommet bort i deler av tunneltaket.

Hanne Norheim, trafikkoperatør i Statens vegvesen opplyser at det foregår omfattende oppgraderinger i tunnelen.

Beitlatunnelen kan bli stengt i perioder på inntil to timer på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 22:00 til 05:30 (neste dag). Vent på ledebil. Kolonne fra Dale kl 23:40, 02:00 og 04:00. Fra Dalegarden kl 00:35, 02:50 og 04:50 .

Meldingen gjelder fra 21. januar klokken 22 til 2. februar klokken 05:30.