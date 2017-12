Tirsdag morgen rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Arnanipatunnelen på E16.

E16-tunnelen er stengt som følge av ulykken, melder Vegtrafikksentralen.

Har du bilder fra stedet? Send til tips@bygdanytt.no

Alle nødetatene rykket ut til ulykkesstedet.

To kjøretøy involvert

110-sentralen meldte på Twitter at tre biler skal ha kollidert, men politiet sier at det kun var to kjøretøy involvert i ulykken.

– Et mindre vogntog skal ha kjørt i en personbil. En person klager over smerter i rygg og kropp. Ambulansen er på stedet nå, og vedkommende blir behandlet på stedet foreløpig, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt.

Det er meldt om materielle skader som følge av ulykken. Arnanipatunnelen er foreløpig stengt, men politiet sier til Bygdanytt klokken 07.10 at de håper å snart få åpne ett felt.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 06.41.

Regner med mye kø

Så lenge Arnanipatunnelen er stengt, blir trafikken sendt via Garnes. Trafikkoperatør Morten Hansen i Vegtrafikksentralen regner med at det er mye trafikk på omkjøringsveien.

– Vi har ikke fått meldinger fra publikum, men jeg er sikker på at det går sakte. Det er bra med trafikk der nå, men vi har ikke fått meldinger om noe problematisk i området, sier han til Bygdanytt klokken 07.30.

Foreløpig er det usikkert når Arnanipatunnelen åpnes for trafikk igjen.