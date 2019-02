Osterøy kommune får ikkje pengar frå staten til sikring mot steinsprang og steinras på Votlo.

Det melder BT som først omtalte saka.

Ei 38 år gammal kvinne mista livet i jordskredet på Votlo 7. desember 2017. Etter jordskredet vart det sett i gang ei kartlegging av faresoner i bustadområdet.

Det vart dokumentert fare for nye jordskred i området, og ein geolograpport slår fast at åtte bustader ligg heilt eller delvis innanfor sona for steinsprangfare på Votlo.

For store kostnader

For å verna desse bustadene søkte Osterøy kommune om tilskot til sikringstiltak med fangnett, som er stipulert til å kosta i overkant av 6,6 millionar kroner.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) meiner kostnadene med tiltaket er for store i tilhøve til samfunnsnytten, målt i talet på bustader og plassering i faresona, melder BT.

NVE har no informert kommunen om at dei får avslag på søknaden.

Etterforskar skredet

Riksadvokaten beordra i fjor ei politietterforskning etter jordskredet på Votlo.

Etterforskninga skal avklara om kommunen har gjort noko straffbart i saka.

Som Bygdanytt tidlegare har omtalt vedtok heradsstyret på Osterøy å bruka 650.000 kroner på å drenera og planta i skråninga der skredet gjekk. NVE har vedtatt å dekka 80 prosent av kostnaden.

Ifølgje BT vil det ikkje skje noko med dette før politietterforskningen av skredet er ferdig.