Politiet meldte like før klokken 19 onsdag kveld at to tunisiske turister hadde gått seg vill ved Borgaskaret.

Borgaskaret er den gamle postveien mellom Arna (Borgo gård) og Bergen, og ligger omtrent midt på Vidden.

Turistene skulle gå fra Ulriken til Rundemannen over Vidden.

Mannskap fra Røde Kors ble hentet inn for å hjelpe de to afrikanske turistene.

En halvtime senere kunne Vest politidistrikt at mannskap fra Røde Kors fant de kalde turistene, som var i god form, og ble eskortert ned til Bergen.