Det pågår arbeid i Arnanipatunnelen på nattestid.

Natt til mandag møtte de på tekniske problem i tunnelen, som gjorde at arbeidet ville ta lenger tid. Vegtrafikksentralen meldte at det var forventet at tunnelen skulle åpne klokken 08.00.

Klokken 07.30 kunne de imidlertid melde at tunnelen var åpnet igjen for trafikken.

I mellomtiden hadde det oppstått lange køer på E16. Også på Osterøybrua sto trafikken stille.

