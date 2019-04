Ein verkstadsleiar, busett i Ytre Arna, er dømt til fengsel i 21 dagar og ein inndraging på 1,1 millionar kroner etter å ha drive verkstad ulovleg.

Mannen i 30-åra er styreleiar og dagleg leiar på ein verkstad i Bergen som ikkje var godkjent.

Forfalska dokument

Mannen er også dømt for å ha forfalska dokument frå Volvo i Vilnius i Litauen, der det kjem fram at han hadde jobba der i ein periode på fire år, sjølv om han ikkje hadde det.

Tiltalte erkjente at han viste at innhaldet i dokumentet ikkje var korrekt, men nekta for at han var kjent med at dokumentet var forfalska.

Stengt etter politiaksjon

Arbeidstilsynet fastsette i eit vedtak frå 2016 at alle aktivitetar i verksemda skulle bli stoppa. Dette blei, ifølgje retten, ikkje overheldt og verkstadsdrifta fortsette i ein månad.

I slutten av oktober 2017 blei bilverkstaden stengt etter ein aksjon av politiet, Statens vegvesen, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Kemneren.

Mannen blei no også dømd til å betala ei bot på 100.000 kroner.

Veslebroren, som også er busett i Ytre Arna og var tilsett på verkstaden, blei dømt til å betala ei bot på 25.000 kroner.