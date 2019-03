Kurt Nilsen tatt i promillekjøring

Trolig mister han førerkortet i ett år.

– Hendelsen er bare ekstremt beklagelig, sier Nilsens manager Jan Fredrik Karlsen til VG.

Han bekrefter overfor avisen at Idol-vinneren fra Ytre Arna ble tatt i promillekontroll ved Meland golfklubb onsdag 11. juli i fjor, omtrent klokken 12 på dagen.

Ifølge manageren erkjente Nilsen alt på stedet og la seg langflat i møte med politiet.

– Det er en erfaring som aldri skulle skjedd. Kurt ble litt for ivrig til å sette seg i bilen dagen derpå for å spille golf. Det finnes ingen unnskyldning overhodet, for det er bare beklagelig og flaut, sier Karlsen.

Nilsens promille er ikke kjent, men den skal ikke ha vært høyere enn at saken skal avgjøres i en såkalt enedommersak. Saken er berammet i Bergen tingrett i slutten av uken. Etter det VG kjenner til vil musikkprofilen få en bot og miste førerkortet i ett år.

I promillesaker er det vanlig å måtte betale halvannan brutto månadsløn. Ifølge BA hadde Nilsen en skattbar inntekt på 5,7 millioner kroner i 2017, og basert på det kan han risikere en bot på rundt 700.000 kroner.