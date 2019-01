Front mot front i Arna

Nødetatene rykket i 18-tiden ut på en trafikkulykke på E16 i Arna.

To biler skal ha smelt i hverandre front mot front. Det var kun sjåførene i bilene, og begge skal ha kommet seg ut. Skadeomfanget er så langt ikke kjent.

Politiet er på stedet og vegen er nå stengt.

– Vi er på stedet. Det er snakk om to biler og to personer. Begge var ute av bilene da vi kom til stedet. Ambulanse ser til de to involverte, sier operasjonsleder Vibeke Næss i Vest politidistrikt.

Ulykken skal ha skjedd ca. 500 meter fra Øyrane. Ulykkesbilene er fremdeles på stedet og man avventer bilberging. Vegen er inntil videre stengt.

Vegtrafikksentralen forteller at anbefalt omkjøring er via Hardangerveien.