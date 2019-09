Fem partier starter byrådsforhandlinger i Bergen

– Vi går inn i dette med åpne øyne og vet at det blir krevende. Men vi tror det er et grunnlag for å forhandle på felles plattform, sier nåværende byrådsleder Roger Valhammer fra Arbeiderpartiet til Bergens Tidende.

Forhandlingsutvalgene til de fem partiene møtte fredag ettermiddag pressen for å si at de er enige om å forhandle om et byrådssamarbeid.

– Det kommer til å bli krevende

De formelle forhandlingene om politisk plattform og hvordan byrådspostene skal fordeles, vil fortsette mandag, ifølge NRK.

– Det kommer til å bli krevende, det kommer til å bli tøft, men jeg tror det skal la seg gjøre, sier Valhammer ifølge kanalen.

Et stridstema i Bergen i valgkampen har vært traseen til Bybanen. Venstre, KrF og SV vil ha Bybanen over Bryggen. Ap og MDG ville opprinnelig ha tunnel, men vil ikke ha omkamp om vedtaket om å legge banen over Bryggen.

– I sonderingsfasen har vi løftet alt vi tror kan bli krevende, men vi har ikke kommet med noen konklusjoner. Vi må se når vi kommer i gang med forhandlingene, om vi faktisk lykkes i å bli enige, sier Valhammer til Bergensavisen.

Han legger til at ingen av partiene har stilt noen ultimatumer, heller ikke i bybanesaken.

Kan bli mindretallsbyråd

Siden valget har det pågått samtaler i Bergen. Senterpartiet og Rødt var opprinnelig også med på møtene, men de forlot samtalene fredag i forrige uke. Førstnevnte forlot samtalene fordi de ikke vil ha Bybanen over Bryggen.

De fem partiene som nå starter forhandlinger, har til sammen 31 av bystyrets 67 mandater etter valget og trengte støtte fra enten Senterpartiet eller Rødt for å få flertall.

Ifølge NRK tyder mye på at Senterpartiet trolig vil støtte byrådet i budsjettsaker, mens Rødt på sin side trolig ikke vil kaste et Ap-ledet byråd for å innsette en ny leder fra høyresiden.

