Se video: Slik ser Vegvesenet for seg ny E16 på Trengereid

Som Bygdanytt tidligere har omtalt, har Statens vegvesen offentliggjort sin silingsrapport for K5-prosjektet.

Det er en rapport som viser hva Statens vegvesen mener er den beste løsningen for ny vei og bane mellom Arna og Stanghelle.

Prosjektleder Gunnar Søderholm har tidligere uttalt at særlig krysset på Trengereid har vært utfordrende for å få til en god og trafikksikker utforming, og nå har Vegvesenet publisert en video som viser løsningen de har gått for.

Les mer om saken:

Når det gjelder E16, vil store deler av den nye veien havne i tunnel. Statens vegvesen foreslår å etablere et fullt krys med vestvendte og østvendte tunnelramper i fjellet. Fra Trengereid til Vaksdal blir det to felt i tunnel.

Ettersom Statens vegvesen anbefaler tunnel for store deler av E16, vil det bety at færre hus må bli jevnet med jorden når arbeidet starter.

For jernbanen er det foreslått at den vil gå fra Arna stasjon i tunnel med dobbeltspor direkte til ny stasjon i dagen nær E16 på Vaksdal.