Her er rådene til en trygg nyttårsaften: - Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

– Jeg håper jeg får nyte pinnekjøttet, jeg også, sier Jan Kenneth Rønnestad, utrykningsleder i Osterøy brann-redning.

Han og tre kollegaer i Osterøy sitt brannmannskap har vakt siste dag i 2017, og Rønnestad sitt håp er en rolig og hyggelig feiring uten alvorlige ulykker.

– Men vi er klare, forsikrer han.

Ifølge Rønnestad har det vært rolige kvelder for brannmannskapet på vakt de siste nyttårsaftene.

– Vi har alltid vaktmenn klare, men vi har ikke vært ute på noen oppdrag de siste årene. Den trenden satser vi på fortsetter.

65 uhell i 2016

Det er spesielt menn og de over 30 år som er innblandet i fyrverkeriuhell, melder nyhetsbyrået NTB.

Nyttårsfeiringen i 2016 førte til 65 registrerte uhell med fyrverkeri, der totalt 52 personer ble skadd. 14 av uhellene som ble rapportert inn skjedde i Hordaland.

Fakta: Gode råd for en trygg nyttårsfeiring Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid mens det ennå er lyst ute Les bruksanvisningen nøye før bruk Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte Bøy deg aldri over antent fyrverkeri Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk Hold god avstand fra oppskytingen Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen Kilde: Norsk brannvernforening

Rønnestad oppfordrer folk til å være forsiktige når rakettene skal sendes opp.

– Vær edru og bruk beskyttelsesbriller, er hans klare råd.

Har sikret nok mannskap

Brannmannen oppfordrer også folk til å bruke tennstav og finne et egnet område for å skyte opp raketter. Åpent område og ikke for nært folk, er å anbefale.

Elise Løvereide

– Antenner det ikke med en gang, så bør du ikke gå bort å fikle. Det er ofte da ulykkene skjer, påpeker brannmannen.

I tillegg til Rønnestad, er tre andre brannmenn klare for å bistå om noe skulle skje på Osterøy søndag.

– Dette er en slik helg der en sikrer seg mannskap, men vi satser på at det går bra i år også.

Klare regler

Både bakkefyrverkeri og stjerneskudd kan gi alvorlige skader om det blir blir brukt på feil måte. Brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen oppfordrer også store og små til å huske vernebriller.

Det er flere regler en må huske på når en finner frem fyrverkeriet. Det er bare lov med fyrverkeri mellom klokken 18.00 og 02.00.

Har du raketter med styrepinne er det bare å pakke dem bort med en gang

- I Norge er det nemlig totalforbud med slike. Det er heller ikke lov å sende opp flyvende lanterner.