Åtvarar om spegelglatte vegar i kveld

Vegtrafikksentralen har i kveld fått inn mange meldingar om glatte vegar, og spesielt frå Osterøy.

- Ja, det byrja på Osterøy og i Nordhordland, men no haglar det inn meldingar frå heile fylket, fortel trafikkoperatør i Vegvesenet, Morten Hansen til Bygdanytt kl. 19 tysdag kveld.

Oppmoding er som så ofte før: Køyr forsiktig.

– Me har alt tilgjengeleg mannskap ute og strør no, så ta det roleg, oppmodar Hansen.

Sklidd av vegen

BA melder at ein lastebil skal ha sklidd av vegen ved Asko i Indre Arna.

– Me har ingen rapportar om dette, men me har fått tilbakemeldingar frå politipatruljer om at det er glatt mange stader, seier Terje Magnussen ved operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

Også tidlegare i dag var det glatte vegar mange stader.

Er det glatt der du er? Send bilde og tips oss på tips@bygdanytt.no