Passasjerene på nattoget fra Oslo sto fast på Haugastøl fra 4-tiden natt til torsdag. Årsaken er at Bergensbanen mellom Haugastøl og Finse var stengt for trafikk fordi et godstog sperret sporet.

Ifølge Bane Nor kjørte godstoget seg fast i snøen natt til torsdag. Toget måtte graves løs manuelt, vogn for vogn.

Morgentoget fra Bergen til Oslo ventes å bli rundt tre timer forsinket etter å ha ventet på Voss i mange timer.

Først ved 12-tiden var banen ryddet slik at togene kunne starte opp igjen. Men ifølge medieansvarlig i Bane Nor, Kjell Bakken, vil det bli mye forsinkelser utover dagen.

– Det er mange tog, også godstog, som står på forskjellige stasjoner, og venter og det er mange kryssinger som skal foretas. Derfor må passasjertogene vente flere steder, sier han.

Det gjør ikke situasjonen bedre at været i området er så dårlig at NSB ikke fikk satt inn busser som kunne frakte passasjerene videre, skriver Bergens Tidende.