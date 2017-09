Slik stemte Arna og Osterøy

Høyre ble det største partiet i årets stortingsvalg. Dermed kan Erna Solberg få fire nye år som statsminister for Norge.

Ifølge NTB er hun nå avhengig av støtte fra både Venstre og KrF for å få flertall i Stortinget. Samtidig ønsker ingen av de to sentrumspartiene at Frp skal fortsette i regjeringen.

Tirsdag morgen klokken 0700 var 95 prosent av stemmene telt opp. Stemmene viser at de fire borgerlige får 89 mandater på Stortinget, mens de rødgrønne får 79 mandater. Miljøpartiet De Grønne sikret seg ett mandat etter årets Stortingsvalg, melder NTB.

Ostringenes valg

80,2 prosent av de som kunne stemme på Osterøy leverte sin stemme i årets stortingsvalg.

For ostringene var det Høyre som ble det største partiet. De sikret seg 1.252 stemmer, som er en oppslutning på 27,5 prosent. Deretter følger Arbeiderpartiet hakk i hæl med 915 stemmer, som er 20,1 prosent. Ap er det partiet som går mest tilbake målt i antall velgere. Samtidig gjør Sp et svært godt valg på Osterøy i år.

Fakta: Slik stemte Ostringene: Høyre: 27,5 prosent Arbeiderpartiet: 20,1 prosent Fremskrittspartiet: 18,7 prosent Senterpartiet: 13,0 prosent Kristelig Folkeparti: 7,6 prosent Sosialistisk venstreparti: 4,2 prosent Miljøpartiet De Grønne: 2,8 prosent Venstre: 2,7 prosent Rødt: 1,6 prosent Partiet De Kristne: 0,5 prosent Alliansen: 0,3 prosent Liberalistene: 0,2 prosent Demokratene i Norge: 0,2 prosent Feministisk Initiativ: 0,2 prosent Piratpartiet: 0,2 prosent Helsepartiet: 0,1 prosent Kystpartiet: 0,1 prosent Kilde: Valgresultat.no

851 ostringer ønsket også å sikre Fremskrittspartiet en plass. Dermed fikk partiet en oppslutning på 18,7 prosent. Senterpartiet på sin side fikk 594 stemmer, altså 13 prosent.

I Osterøy kommune var det i år 5.735 stemmeberettigede. Av disse valgte 1.576 å forhåndsstemme.

Ifølge nettsiden valgresultat.no ble det levert inn 25 blanke stemmesedler. Tre av stemmene som ble levert, ble forkastet.

Årets stortingsvalg resulterte i en liten nedgang i antall stemmer fra Osterøy. Mens 80,2 prosent av ostringene stemte ved årets stortingsvalg, var det 82,3 prosent av ostringene som stemte i 2013.

Høyre vinneren i Arna

Også i Indre Arna valgkrets var det Høyre som ble det største partiet. Partiet sikret seg 672 stemmer fra arnabuerne, som er en oppslutning på 29,4 prosent. Arbeiderpartiet var rett under med 590 stemmer og 25,8 prosent.

Fakta: Valgresultatet ved Indre Arna valgkrets: Høyre: 29,4 prosent Arbeiderpartiet: 25,8 prosent Fremskrittspartiet: 13,5 prosent Sosialistisk venstreparti: 8,4 prosent Senterpartiet: 7,1 prosent Kristelig Folkeparti: 6,5 prosent Venstre: 4,0 prosent Miljøpartiet De Grønne: 2,4 prosent Rødt: 1,7 prosent Helsepartiet: 0,3 prosent Demokratene i Norge: 0,2 prosent Piratpartiet: 0,2 prosent Feministisk Initiativ: 0,2 prosent Partiet De Kristne: 0,2 prosent Kystpartiet: 0,1 prosent Liberalistene: 0,1 prosent Alliansen: 0,0 prosent Kilde: Valgresultat.no

Deretter følger Fremskrittspartiet med 308 stemmer, som er en prosentvis oppslutning på 13,5.

For Indre Arna valgkrets er det 5.592 stemmeberettigede. Her var det en fremmøteprosent på 81,8 prosent. Av stemmene som kom inn ble det levert 15 blanke stemmesedler. Antall forkastede stemmesedler ved Stortingsvalget 2017 er 10.

Færre avga sin stemme

Sammenlignet med Indre Arna valgkrets og Osterøy, var det færre i Ytre Arna som valgte å avgi sin stemme. Her er det totalt 1.920 stemmeberettigede. Av innbyggerne i Ytre Arna var det 77,4 prosent som avga sin stemme, mot 81,8 prosent i Indre Arna og 82,3 prosent på Osterøy.

Fakta: Valgresultatet fra Ytre Arna valgkrets: Høyre: 28,5 prosent Arbeiderpartiet: 23,2 prosent Fremskrittspartiet: 19,1 prosent Sosialistisk Venstreparti: 7,7 prosent Kristelig Folkeparti: 7,6 prosent Senterpartiet: 6,3 prosent Venstre: 2,0 prosent Miljøpartiet De Grønne: 1,8 prosent Rødt: 1,8 prosent Kystpartiet: 0,8 prosent Partiet De Kristne: 0,5 prosent Demokratene i Norge: 0,2 prosent Liberalistene: 0,2 prosent Feministisk Initiativ: 0,1 prosent Alliansen: 0,0 prosent Helsepartiet: 0,0 prosent Piratpartiet: 0,0 prosent Kilde: Valgresultat.no

I likhet med Indre Arna og Osterøy var det også i Ytre Arna Høyre og Arbeiderpartiet som knivet om stemmene. Til slutt ble det Erna Solbergs parti som sikret seg flest stemmer, med 266 av stemmene. Det gir en prosentvis oppslutning på 28,5 prosent. Deretter følger Arbeiderpartiet med 216 stemmer (23,2 prosent) og Fremskrittspartiet med 178 stemmer (19,1 prosent).

Totalt ble det levert inn fire blanke stemmesedler. Fire av stemmene fra Ytre Arna ble forkastet.

Statsministerens parti har blitt mer populær de siste fire årene, viser stemmeresultatet. I 2013 fikk Høyre 27,1 prosent av stemmene i Ytre Arna, og som nevnt steg altså dette til 28,5 prosent i år.

Arbeiderpartiet på sin side opplevde derimot en nedgang hos Ytre Arna. I 2013 fikk partiet 26,4 prosent av stemmene, mot 23,2 prosent i år.

Kastet 16 av stemmene

Også i Lone valgkrets var det færre som avga sin stemme enn i Indre Arna og på Osterøy. Her var det en fremmøteprosent på 78,3 prosent, hakket over Ytre Arna. I denne valgkretsen er det 2.186 stemmeberettigede.

Fakta: Valgresultatet fra Lone valgkrets: Høyre: 28,9 prosent Arbeiderpartiet: 20,2 prosent Fremskrittspartiet: 19,8 prosent Senterpartiet: 9,0 prosent Sosialistisk Venstreparti: 7,2 prosent Kristelig folkeparti: 7,0 prosent Venstre: 4,1 prosent Miljøpartiet De Grønne: 1,2 prosent Rødt: 1,1 prosent Partiet De Kristne: 0,7 prosent Demokratene i Norge: 0,2 prosent Feministisk initiativ: 0,2 prosent Helsepartiet: 0,2 prosent Alliansen: 0,1 prosent Liberalistene: 0,1 prosent Piratpartiet: 0,1 prosent Kystpartiet: 0,0 prosent Kilde: Valgresultat.no

Her ble det levert inn totalt 9 blanke stemmesedler, og hele 16 stemmesedler ble forkastet.

Resultatet i Lone er relativt likt resten av Arna. Høyre stakk av med 349 av stemmene, en prosentvis oppslutning på 28,9 prosent. Arbeiderpartiet sikret seg 244 stemmer (20,2 prosent) og Fremskrittspartiet 239 prosent (19,8 prosent).